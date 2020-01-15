أخبار مصر | وزيرا الأوقاف والتخطيط يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)

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شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، مساء اليوم، بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمعه الخامس.



كما حضر العزاء، عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء الحاليين والسابقين، ورجال الدولة.



كان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.