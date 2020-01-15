أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يتفقد كوبري مشاة جوزيف تيتو الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يتفقد كوبري مشاة جوزيف تيتو الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، برفقة اللواء خالد عقل رئيس حي مصر الجديد، والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن الدائرة، كوبري المشاة الجديد بجوزيف تيتو، لمتابعة آخر التطورات.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطورات الجارية بحي مصر الجديدة والنزهة، والوقوف على آخر المستجدات.

ويساهم كوبري المشاة الجديد، الذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، في الحد من حوادث الطرق وتجنب تكرارها، حيث تتحمل أحد البنوك التكلفة الكاملة لإنشاء الكوبري.