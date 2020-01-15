أخبار مصر | "الوطنية للتدريب": هدفنا بناء الإنسان ودعم الكوادر الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للتدريب": هدفنا بناء الإنسان ودعم الكوادر الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، وفدا من برنامج African women leadership التابع للمعهد القومي للإدارة، وذلك للتعرف على دور الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب والكوادر الإفريقية.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية استقبلت وفدًا يضم ٩٥ سيدة من ٤٠ دولة إفريقية للتعرف على أهمية الأكاديمية، وان هؤلاء السيدات في مناصب قيادية ببلدانهن وجئن لزيارة الأكاديمية كجزء من المشاريع العامة التي تقوم بها مصر.

وأكدت "راغب"، على تركيزهم على أهمية الأكاديمية في بناء الإنسان، وخصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن انطلاق البرنامج الرئاسي الإفريقي في ٢٠١٨، وتخرجت أول دفعة في أغسطس ٢٠١٩، ولدينا برامج أخرى بالتعاون مع وزارة الخارجية.

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الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وتقدم الأكاديمية أيضًا برنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة LEP منذ سبتمبر 2019، والذي درب حتى الآن 107 موظف حكومي من 27 دولة إفريقية.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.