أخبار مصر | الأمين المساعد للمحامين يلتقي فريق النقابة لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين المساعد للمحامين يلتقي فريق النقابة لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة، فريق المحامين لكرة القدم، اليوم، بقاعة الاجتماعات بالنقابة العامة.

وأوضح أبو بكر ضوة، أن اللقاء شهد التأكيد على كامل دعم النقيب العام سامح عاشور لأعضاء الفريق، مناشدا إياهم بتحقيق البطولات والنتائج، والشد من عزيمتهم لتحقيق النتائج المرضية.

وحصلت النقابة العامة للمحامين، أمس، على موافقه مديرية الشباب والرياضة رسميا على انضمام نادي نقابة المحامين، للاتحاد المصري لكره القدم، والكاراتيه، والشطرنج، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

وكانت طالبت ادارة نادي المحامين في خطابها الاتحادات الثلاثة باتخاذ اللازم نحو اشتراك نادي المحامين في حالة توافر الشروط الواردة في اللوائح الخاصة باشتراك الأندية في أنشطة الاتحادات.