مصر | لأخذ الثأر.. يقظة الأمن تحبط محاولة قتل أمام محكمة العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأخذ الثأر.. يقظة الأمن تحبط محاولة قتل أمام محكمة العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال أمن الجيزة في إحباط محاولة قتل أمام محكمة العياط، اليوم الأربعاء، بعد تمكن القوات من القبض على شاب عثر بحوزته على سلاح أبيض "خنجر"، حال محاولته قتل متهم أثناء عرضه على النيابة.

وبينت المعاينة أن الشاب المقبوض عليه يدعي "حسن"، شقيق "حسين" المسئول عن موقف سيارات العياط القبلي الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق بالموقف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على اثنين من المتورطين في قتل المسئول عن موقف العياط القبلي، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب في الواقعة.

وأنهى سائق حياة مسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض الأخير تحميل السيارة ملكه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن "رشدي.غ"، سائق سيارة ميكروباص، كان يريد تحميل الميكروباص خاصته، قبل دوره المقرر بالموقف، ما رفضه "حسين.م"، المسئول عن تحميل الميكروباصات بالموقف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها السائق طلق خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الاخير التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.