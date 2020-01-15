مصر | تحرير عامل اختطفه متهمان انتقاما لاختفاء شقيقتيهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير عامل اختطفه متهمان انتقاما لاختفاء شقيقتيهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى قسم ثان الشيخ زايد، بلاغا من عامل 23 سنة بمخزن خرسانة كائن بدائرة القسم وأصل إقامته أخميم بسوهاج" بغياب شقيقه عامل "21 سنة بذات المخزن" وعلمه بخروجه لمقابلة إحدى الفتيات وبمحاولة التواصل معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "ماسنجر" تجاوب معه شخص مجهول وأخبره بأن شقيقه مُحتجز لديه لتسببه فى إختفاء شقيقته وطلب منه تحديد مكانها مقابل إطلاق سراحه.
وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة مقاول "33 سنة مقيم العاشر من رمضان بالشرقية"، وشقيقه عاطل "20 سنة مقيم الحسنة بشمال سيناء".
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول.
وبمواجهتهبما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وقرر بسابقة تغيب شقيقته ربة منزل 20سنة وأنه علم بتواصلها مع المجنى عليه فإتفق مع شقيقه على إستدراجه وخطفه ظنًا منه بتسببه فى إختفاء شقيقتهما.
وأضاف المتهم أنه وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قام المتهم الثانى بشراء هاتف محمول "به خاصية تحويل صوت الرجل إلى صوت سيدة" وإتصل بالمجنى عليه بإدعاء كونه سيدة وإتفق معه على تحديد موعدًا لمقابلته "تاريخ إرتكاب الواقعة" حيث تمكن وشقيقه من إختطافه بإستخدام سيارة ملاكى ماركة هيونداى ملكه وإحتجازه بأحد المواقع "تحت الإنشاء" بمدينة العاشر من رمضان بنطاق أمن الشرقية خاصة بعمله فى مجال المقاولات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مكان إحتجاز المجنى علية "بإرشاد المتهم الأول"بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أسفرت عن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وتحرير المجنى علية وتبين إصابة الأخير بكدمة أسفل العين اليسرى.
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بإعترافات شقيقه أيدها بمناقشة المُختطف قرر بسابقة تعرفه على شقيقة المتهمان من خلال تطبيق "واتس آب" ونفى علمه بمكان إختفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.