مصر | تحرير عامل اختطفه متهمان انتقاما لاختفاء شقيقتيهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير عامل اختطفه متهمان انتقاما لاختفاء شقيقتيهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من تحرير عامل اختطفه شخصين انتقاما منه ظنا منه وراء اختفاء شقيقتهما بالجيزة.

تلقى قسم ثان الشيخ زايد، بلاغا من عامل 23 سنة بمخزن خرسانة كائن بدائرة القسم وأصل إقامته أخميم بسوهاج" بغياب شقيقه عامل "21 سنة بذات المخزن" وعلمه بخروجه لمقابلة إحدى الفتيات وبمحاولة التواصل معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "ماسنجر" تجاوب معه شخص مجهول وأخبره بأن شقيقه مُحتجز لديه لتسببه فى إختفاء شقيقته وطلب منه تحديد مكانها مقابل إطلاق سراحه.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة مقاول "33 سنة مقيم العاشر من رمضان بالشرقية"، وشقيقه عاطل "20 سنة مقيم الحسنة بشمال سيناء".

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