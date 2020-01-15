شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ترامب حث الأطراف الثلاثة على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السودان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حث الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة.

وأضاف، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن ترامب قال إنه سيوجه بتنظيم حفل لتوقيعه (الاتفاق) في واشنطن، كما تحدث عن إمكانية تقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلها لاتفاق.