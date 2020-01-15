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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الحادث.. محادثات تظهر اعتراض «طبيبات المنيا» على موعد التدريب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت مصادر بمديرية الصحة في المنيا استخراج تصاريح الدفن للطبيبتين المتوفيتين في حادث ميكروباص طبيبات التكليف، رانيا محرم وسماح نبيل، المودعتان جثتيهما بمستشفى 15 مايو، كما تقرر خروج الدكتورة سمية على بعد تماثلها للشفاء.
وتداول عدد من أهالي المنيا، عبر صفحاتهم على «فيسبوك»، صور من محادثات عبر تطبيق «واتساب» لطبيبات المنيا المكلفين بحضور التدريب في القاهرة قبل الذهاب، يحاولن فيها الاعتذار أو التدريب في المنيا بدلًا من السفر في الطقس الصعب.
وتظهر المحادثات مديري الإدارات الصحية وهم يلزموا طبيبات التكليف بضرورة الحضور للتدريب ضمن حملة سرطان الثدي، مع إنذار من يتخلف عن الحضور من بانتدابهن خارج الإدارة الصحية التابعات لها، مع عدم قبول أي اعتذارات.
وكان وفد من نقابة الأطباء بالمنيا، برئاسة الدكتور ناصر زغلول، نقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور طارق خلف فتح الباب، وكيل النقابة الفرعية، توجه للقاهرة للاطمئنان على حالة المصابين.
وأعلنت وزارة الصحة وقوع حادث سيارة «ميكروباص» بالقرب من مدينة 15 مايو أثناء توجه عدد من طبيبات دفعة تكليف 2017 للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة.
وذكر بيان الوزاره أنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وأن الوزيرة هالة زايد وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات وتوفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.
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