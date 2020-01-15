شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في أيرلندا: تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى أيرلندا، عن التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد وذلك ابتداءً من 5/6/2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين.

وقال السفير ثروت في بيان، إن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهداً متواصلاً على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، موضحاً أن هذا الخط يأتي تسهيلاً على المواطنين المصريين المقيمين بأيرلندا حيث سيوفر لهم رحلات أسرع وأسهل إلى مصر من خلال الطيران المباشر إلى القاهرة، بدلاً من طيران غير مباشر يستغرق عدد ساعات أطول.

وأشار السفير المصري إلى أن هذا الاتفاق سيكون له أبلغ الأثر في زيادة السياحة الأيرلندية إلى مصر. كما أعرب السفير عن تفاؤله في حدوث إقبال على الخط الجديد في كلا الاتجاهين، أخذاً في الاعتبار أن القاهرة تمثل مركز للطيران الدولي للدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.