شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 606 شاحنات و50 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت موانئ البحر الأحمر، الأربعاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع حيث تم تداول 606 شاحنة بضائع و50 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين امانة وبوسيدون وعلى متنهم 99 شاحنة و18 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي الحرية، امانة، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 257 شاحنة و1 سيارة وغادرت اربع سفن وهى الحرية، عزيز اكسبريس، ضبا بريدج، الجونة تريدر وعلى متنهم 166 شاحنة و11 سيارة.

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 30 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 54 شاحنة بينما يشهد ميناء الغردقة رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة كوين نفرتيتي.