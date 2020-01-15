شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 1006 مساجد حصيلة المرحلة الأولى للأذان الموحد وتعميمه بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عمرو فاروق شكرى، رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، أنه تم التغلب على جميع العقبات الفنية فى مشروع الأذان الموحد، وانطلقت المرحلة الأولى بنجاح، وتم تشغيل 1006 مساجد، بزيادة 6 مساجد عن المستهدف فى 2019م، بواقع (635) مسجدًا بمحافظة القاهرة، و(272) مسجدًا بمحافظة الجيزة، و(99) مسجدًا بمحافظة القليوبية.

وقال رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، إن عام 2020م سيشهد انطلاق المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى أيضًا، مع دراسة تعميم التجربة بباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.​

كانت وزارة الأوقاف أطلقت شعيرة الأذان في شكلها الجديد "الصوت الموحد لمؤذن واحد" منذ شهور حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة ورفعت مساجد العاصمة الأذان الموحد الحي عبر إشارة البث المشترك بالمساجد وتلقى جامع البنات بشارع الأزهر إشارة البث عبر جهاز الاستقبال اللاسلكي.

Advertisements

وقام عامل المسجد بفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق وانتظر رفع الشعيرة، حيث شوهد حالة من الدهشة من قبل البعض، بينما قام مندوب الوزارة بتسجيل الأذان من خارج المسجد صوتيًا وعلق عامل المسجد الذى أبدى سعادته قائلا فى التسجيل الصوتى هذا أذان جامع البنات تم بنجاح.

فيما تحفظ عامل المسجد على جهاز بث الأذان لمسجد آخر فى أحد جوانب المسجد ويتكون من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

ويتميز نظام البث في الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت.

ويتابع عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف على المشروع، عملية البث عبر مندوبين وفنيين حيث اجتماعوا لتحديد المهام بقاعة حراء، انتهى قبل قليل، أعلن خلاله أن 113 مسجدا سوف تشهد البث الذى يطلق من المقطم، ويتم الربط بمحطة الشريفين للإذاعة المصرية بوسط القاهرة.