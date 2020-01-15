شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه فى 5 أحياء بالجيزة بسبب أعمال صيانة بجزيرة الدهب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة للمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب والتى تستمر لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ 10 مساء الجمعة المقبل حتى الساعة الـ 6 من صباح السبت المقبل .

وأضافت المحافظة أن ذلك يؤثر على نسب الضخ وضعف المياه عن أحياء "جنوب الجيزة، العمرانية، الطالبية " وشارعى "الهرم وفيصل" وتفرعاتهما .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الخاصة والعامة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة طوال مدة الانقطاع .

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وفى سياق آخر أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توقيع أول عقد للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة فى القانون، وأشار إلى أن المخالفة المتصالح عليها تقع فى العقار رقم 8 م بقطاع حدائق الأهرام بحى الهرم خاصة بالمواطن عماد نصحى عابد حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كل المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 370 ألف جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم ادراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وأكد محافظ الجيزة أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.