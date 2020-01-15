شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قاعدة برنيس العسكرية.. أحدث القواعد العسكرية فى الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو عّن قاعدة برنيس العسكرية، أحدث القواعد العسكرية فى الجيش المصرى.

وتقام قاعدة برنيس العسكرية، بجنوب البحر الأحمر، على مساحة 150 ألف فدان، وتعتبر انطلاقة عسكرية لجيش وطنى آبى، يسعى للارتقاء لأعلى معدلات الكفاءة القتالية، ويحق للشعب المصرى أن يفخر بقواته المسلحة، وحيث تضم قاعدة برنيس العسكرية، عدد من الممرات كل منها بطول 3 آلاف متر وعرض من 30 إلى 45 متر، وعدد 2 ترمك، بالإضافة لعدد من دشم الطائرات ذات تحصين عالى، بالإضافة لهنجر عام لصيانة واصلاح الطائرات، وتضم القاعدة الجوية فى برنيس منطقة فنية تشمل 45 مبنا، ومنطقة إدارية تشمل 51 مبنى.

ويبقى التكامل عنوان رئيس لأنظمة التسليح فى قاعدة برنيس العسكرية، حيث تضم أسطولا يعد الأمثل فى شكل التعاون بين أسلحة القوات المسلحة، يضم وحدات من المشاة الميكانيكية ووحدات المدرعات والمهندسين و الإشارة، وعناصر الحرب الالكترونية، والوحدات الإدارية، وذلك تحت ستر عناصر الدفاع الجوى، التى تقوم بمهامها بالتعاون مع القوات الجوية والقوات البحرية.

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وتتنوع المنشآت العسكرية لقاعدة برنيس العسكرية، حيث تضم فى الشق البحرى، رصيف حربى بطول ألف متر، وعمق 14 متر تسمح بمتطلبات الوحدات البحرية ذات الغاطس الكبير مثل الميسترال والفرقاطات والغواصات، فيما تضم القاعدة العديد من ميادين التدريب والرماية، وجارى العمل على ان إنشاء ميناء تجارى يضم عدة أرصفة بطول 1200 متر، وعمق 17 متر، وعدد من المنشآت الخدمية.

وأدخلت فى قاعدة برنيس العسكرية، أحدث الفرقاطات ولنشات الصواريخ والغواصات وحاملات المروحيات الميسترال بما لها من خواص استراتيجية وتكتيكية تعزز من القدرات الهجومية والدفاعية لقواتنا المسلحة، وكذلك إدخال أحدث أجيال المقاتلات متعددة المهام القادرة على الردع والوصول للأهداف المخططة لها على أمداء بعيدة وتحت مختلف الظروف، كذلك أحدث منظومات الدفاع الجوي لحماية سماء مصر، بالتزامن مع إعادة تسليح ورفع كفاءة التشكيلات التعبوية بجميع وحداتها، والأسلحة المعاونة وعناصر الدعم وتطوير الوحدات الخاصة، بما يتناسب مع تطور نظم وأساليب القتال الحديثة.