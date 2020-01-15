شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وسط انخفاض فى درجات الحرارة، وسط تكدس مرورى فى بعض الطرق والمحاور الرئيسية.

يأتى ذلك فيما اليوم الأربعاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تشهد البلاد أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، سانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة.

Advertisements

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار بالأحوال الجوية، بداية من غدا وحتى السبت، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح على بعض المناطق يزيد أحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 6 درجات، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتعرض اليوم فقط لارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، يعقبه انخفاض فى درجات الحرارة غدا الخميس، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس، خاصة وأن الارتفاع فى حرارة الجو مؤقت.