شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، إطلاق نار فى قاعدة جوية للحرس الوطنى الأمريكى بولاية تينيسي.

ونقلت وكالات الأنباء الأمريكية عن المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في قاعدة "ماكجي تايسون" الجوية، وإن القاعدة تم إغلاقها.

وأكد الحرس الوطني في ولاية تينيسي في حسابه على "تويتر"، أن عناصره يعملون مع الأجهزة الأمنية الفدرالية والمحلية على معالجة التقارير عن "نشاط مشبوه" داخل القاعدة، ولا توجد حتى الآن معلومات عن سقوط إصابات. Advertisements

وعلى جانب آخر، كان الرئيس الإيراني حسن روحانى رفض اقتراحا لإبرام اتفاق جديد اطلق عليه اسم "اتفاق ترامب" بهدف حل النزاع النووى، قائلا إنه عرض "غريب" وانتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنكوصه دوما بتعهداته.

وفى خطاب تلفزيوني قال روحانى إنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية مضيفا أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التى اتخذتها لتقليص التزامها بالاتفاق.

كما انتقد روحانى الأطراف الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق قائلا إنها فشلت في الوفاء بتعهداتها.

وفى السياق نفسه، أكد روحانى أن الاتحاد الأوروبى لم يتصرف كتكتل مستقل ويجب أن يعتذر لطهران عن عدم التزامه بالوعود، موضحا أن القوات الأمريكية ليست فى أمان بالمنطقة اليوم وقوات الاتحاد الأوروبى ربما تكون فى خطر غدا، مطالبا القوات الأجنبية بمغادرة الشرق الأوسط.