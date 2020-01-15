شكرا لقرائتكم خبر عن «الفواتير ليست من اختصاصنا».. شركة قرءاة عدادت الكهرباء ترد على شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة «شعاع»، المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن مسئولية الشركة تقتصر على احضار قراءات لعدادات الكهرباء وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء، وينتهى دورها عند هذه المرحلة، اما فيما يخص عملية إصدار الفواتير فليس لها علاقة نهائيا بالشركة، وهى مسئولية شركات التوزيع.

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وأشارت الشركة، في بيان، الأربعاء، إلى أن نظام العمل بالشركة يعتمد على التقاط صوره لعداد الكهرباء منذ 7 اشهر، وارسال صورة العداد للإدارات بشركات توزيع الكهرباء لضمان احضار قراءات سليمة بنسبة 100%، حيث أن «نسبة الخطأ في القراءات التي تحضرها الشركة لا تتعدى 3 في كل ألف».

أضافت الشركة أنه بالنسبة لما يتردد بان هناك شكاوى من المواطنين بسبب عدم التزام كشاف الشركة بأخذ القراءات في موعدها، فان الشركة على استعداد لتوفير صور عدادات الكهرباء الخاصة بأى مشترك منذ 7 اشهر ليتمكن الشاكي من الاطلاع عليها والاطمئنان بان القراءات التي نرسلها لشركات توزيع الكهرباء تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.

وأكدت الشركة حرصها على تطوير نظام العمل الداخلي بشكل مستمر، حيث تم اطلاق التطبيق المجاني «القارئ الذكي لعداد الكهرباء»، لضمان الاستمرارية في إحضار قراءات سليمة وحقيقة حفاظا على حق المواطن والدولة، كما تعتمد الشركة على مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالشركة وعدم التهاون مع أي مقصر في حق المواطن.