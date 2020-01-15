شكرا لقرائتكم خبر عن «عروس السماء».. أهالي المنيا ينعون ضحية «ميكروباص طبيبات التكليف» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المنيا وأطبائها صور الطبيبة الراحلة سماح نبيل، التي لقيت مصرعها، صباح الأربعاء، في حادث تصادم، رفقة عدد من طبيبات التكليف، في طريقهن لحضور دورة تدريبية في القاهرة.

«عروس السماء»، هكذا تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور «سماح»، وهي عروس حديثة الزواج، كما حرص عدد منهم على تظليلها باللون الأسود، وطالب أهالي المنيا واطبائها بالتحقيق الفوري عن المتسببين في الحادث.

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وترددت أنباء حول إجبار الضحايا على السفر وإبلاغهن بموعد التدريب قبلها بيوم ونصف فقط من انعقاده بالقاهرة، الأمر الذي يصعب عليهن حجز تذاكر قطارات حتى يكون سفرهن أكثر أمانا، ما دفعهن إلى السفر بسيارة «ميكروباص» خشية التعرض للتحقيق.

كانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، وقوع حادث سيارة «ميكروباص» بالقرب من مدينة 15 مايو أثناء توجه عدد من الطبيبات للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، ونتج عن ذلك وقوع وفيات ومصابين.

وذكر بيان الوزاره أنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، وأن الوزيرة هالة زايد وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات، وتوفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.