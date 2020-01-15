شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أطباء المنيا»: تحقيق عاجل في حادث «ميكروباص طبيبات التكليف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق فتح الباب، وكيل نقابة أطباء المنيا، إن النقابة ستحقق بشكل عاجل في حادث «ميكروباص» طبيبات التكليف المتجهات إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية، قائلًا: «الذين فقدوا بناتنا الطبيبات الشابات، والله يهب الشفاء لكل المصابات».

وترددت أنباء حول إجبار الضحايا على السفر وإبلاغهن بموعد التدريب قبلها بيوم ونصف فقط من انعقاده بالقاهرة، ما صعّب عليهن حجز تذاكر قطارات حتى يكون سفرهن أكثر أمانًا، فاضطررن إلى السفر بسيارة «ميكروباص» خشية التعرض للتحقيق.

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أضاف «فتح الباب» لـ«المصري اليوم» أن «الطبيبات جرى إبلاغهن قبل التدريب بوقت غير كاف، لم يسمح لهن بحجز تذاكر قطارات، فالقطارات هي الوسيلة الآمنة في ظل أجواء الشبورة والطقس البارد، كما طالبن بالفعل باستقدام التدريب إلى المحافظة».

تابع وكيل نقابة أطباء المنيا: «نحن الآن في المستشفيات التي نقلت إليها المصابات للاطمئنان عليهن، وننهي إجراءات الدفن للشهيدات الراحلات، ثم بعد ذلك لا بد من الحساب».

كانت وزارة الصحة أعلنت وقوع حادث سيارة «ميكروباص» بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجه عدد من طبيبات تكليف 2017 للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة.

وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين، وذكر بيان الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، وأن الوزيرة هالة زايد وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين.