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ضعف المياه بعدة مناطق في الجيزة ليل الجمعة لصيانة محطة جزيرة الدهب

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إبراهيم معوض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه بعدة مناطق في الجيزة ليل الجمعة لصيانة محطة جزيرة الدهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة للمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، والتى تستمر لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الـ10 مساء الجمعة الموافق 17 /1 /2020 وحتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 18 /1 /2020.

مما يؤثر على نسب الضخ وضعف المياه عن أحياء «جنوب الجيزة، العمرانية، الطالبية» وشارعى «الهرم وفيصل» ومتفرعاتهما.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت الخاصة والعامة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة طوال مدة الانقطاع.

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