شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحث على سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثّ البرلمان العربي على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، والذي من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي تشهده الجمهورية اللبنانية.

وأكد البرلمان العربي، في قرار بشأن «تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية» صدر في ختام أعمال‪ ‬جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء، على موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها واحترام سيادتها، كما يؤكد على ضرورة أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.

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ودعا البرلمان العربي كل الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن مظاهر العنف حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.

كما دعا البرلمان العربي، إلى البدء في اتخاذ الاجراءات التي تفتح الطريق أمام التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد والتي ساهمت بدورها في تفاقم الأوضاع.

وناشد البرلمان العربي، القيادات السياسية اللبنانية لوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، داعيا إياها إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تتيح الخروج من الوضع المُتأزم الحالي في البلاد، ومنع انزلاقها نحو مصيرٍ مجهول.

وأكد البرلمان العربي، على ضرورة الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي بحيث يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد أي جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالوضع الراهن هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.