شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بعد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية: الجيش مستعد للدفاع عن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تشرف اليوم بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، مضيفًا: «تابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية».

وأشاد السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الأربعاء، بـ«الأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن، تحيا مصر».

ورفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، علم القوات المسلحة المصرية على قاعدة «برنيس» العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية على البحر الأحمر إيذانًا بافتتاحها.

كما تزامن في نفس التوقيت رفع علم القوات المسلحة على المكون البحري من قاعدة برنيس العسكرية.

حضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما حضر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلا عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.

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كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا عن قاعدة برنيس العسكرية؛ أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

جاء الفيلم التسجيلي بعنوان «القوة والسلاح»، وهو من إعداد إدارة الشؤون المعنوية.

وتناول الفليم عرضًا لجهود القوات المسلحة، وما تقدمه في العديد من الجهود، وكذلك تفاصيل عن قاعدة برنيس العسكرية، حيث تبلغ مساحة القاعدة 150 ألف فدان.

وتضمن الفيلم مشاهد استعراض مراحل إنشاء القاعدة والانتهاء منها والتفاخر بما وصلت إليه القوات المسلحة أفضل جيوش العالم.

وافتتح الرئيس السيسي، بحسب مداد نيوز اليوم، قاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وخلال الافتتاح يشهد الرئيس السيسي، المرحلة الختامية للمناورة قادر «۲۰۲۰»، وحضور وزير الخارجية السعودي خالد بن سلمان ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.