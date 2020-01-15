شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة عمان تتلقى العزاء في وفاة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السفارة العمانية في القاهرة أبوابها لتلقي العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي منذ عدة أيام، فيما توافد عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية على مقر السفارة منذ صباح اليوم، وفي مقدمتهم سفراء العراق وفلسطين واليابان، وأعرب الحضور عن تمنياتهم للسلطنة دوام التقدم والرقي فى عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق.

وأكدت السفارة أن أبوابها مفتوحة غدًا لاستمرار تلقى التعازي، في السلطان، الذي ظل في حكم البلاد نحو 50 عاما وساهم في نهضتها وتنميتها على مدار العقود الماضية.