شكرا لقرائتكم خبر عن عزام الأحمد: نجاح ثورة 30 يونيو أفلت مصر من المؤامرة ضدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الفلسطينية، عزام الأحمد، إن أمريكا تريد تصفية القضية الفلسطينية عن طريق «صفقة القرن»، سواء بنقل سفاراتها أو دعم الاستيطان، موضحًا أن الصفقة قاطعها وعارضها كل من الفلسطينيين، والدول العربية، مشددًا على ضرورة إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك، نظرًا لما واجهته البلدان العربية في العراق وسوريا واليمن وليبيا.

وأكد «الأحمد» أن نجاح ثورة 30 يونيو في مصر، جعلها تفلت من المؤامرة، التي كانت تحاك ضدها، لافتا إلى أن البرلمان العربي يساند القضة الفلسطينية، شأنه في ذلك شأن الدول العربية وفي مقدمتهم مصر.

وطالب الأحمد بمواجهة خطط إسرائيل الاستيطانية وسرقتها للأراضي الفلسطينية والعربية، فيما شدد على ضرورة دعم وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» لاستكمال أنشطتها ورعايتها لللاجئين.