شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في المنصورة بعد منح ملعبين أملاك عامة إلى مستثمر بالأمر المباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر عدد كبير من أهالي مدينة المنصورة عن استيائهم من منح الملاعب المفتوحة بشارع قناة السويس لأحد المستثمرين بالأمر المباشر، لتأجيرها للمواطنين بمبالغ كبيرة وتجمع عدد كبير من الأهالي أمام الملعبين معلنين رفضهم لأن تتحول بين يوم وليلة إلى مستثمر دون أي اعتبار لأطفالهم الذين تعودوا اللعب فيها على مدار سنوات بدون مقابل ولا يوجد بديل لهم.

وكان أهالي مناطق جديلة والدراسات فوجئوا بإغلاق ملعبين بشارع قناة السويس الرئيسي تابعين لحى شرق المنصورة، وبدأ أحد المستثمرين في تجديدها وعمل النجيلة الخاصة بها ومنع الشباب من اللعب بها تمهيدا لإعادة افتتاحهما بأسعار مماثلة للملاعب الخاصة.

وقال الكابتن الشحات المهدي، من أهالي المنطقة، هذه الملاعب مفتوحة للمواطنين منذ أكثر من 20 سنة حيث بدأت من أيام المحافظ الأسبق فخر الدين خالد وجري تجهيزهم، ووضع تأسيس الأرضيات، ومنذ عدة سنوات في عهد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق استكملوا إنارتهم ليلا وعملوا السور الخاص بها ثم توقف العمل وهي منذ نشأتها ملاعب مفتوحة تنظم بها الدورات إلا أننا فوجئنا بمستثمر يبدأ العمل بها فجأة ودون اعلان مسبق عن أي مزايدات.

وأضاف الكابتن محمد جمال من أهالى المنطقة «المشكلة الأساسية في عدم الشفافية ولا الوضوح في أن يأتي مستثمر فجأة ويأخذها بالأمر المباشر وبدون عمل مزاد أو مزايدة ثم يأتي لفرض أسعاره حيث أعلن أن الساعة هتكون 100 جنيه في الشتاء و120 جنيه في الصيف وهذا سيحرم أبنائنا من اللعب ونحن نريد أن تقوم المحافظة أو الحى بتنجيل الملاعب لأن باقى البينة التحتية موجوده ولن تتكلف الكثير، وكل ما نريده هو ألا يزيد سعر الساعة في اللعب عن 40 جنيه في الساعة بدلا من 100 جنيه».

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وأشار إلى أن أبناء مناطق جديلة والدراسات وكفر البدماص لايوجد لديهم أماكن للعب قائلا «حتى مركز شباب جديلة بدون ملعب، يعني مفيش حركة والنوادي الشعبية أصبح العضوية فيها مغلقة ولذلك حاولنا أن نوصل صوتنا للمسئولين».

وقال الكابتن محمد صابر من الأهالى «الأمر كله فيها علامات استفهام حتى عندما سألنا في حي شرق المنصورة وجدنا المسؤول عن الملاعب لا يعرف شيء على ما يجري والأمر كله يتم بمعرفة المحافظ فقط والملاعب حاليا أصبحت جاهزة للإفتتاح لأن المستثمر أخذها جاهزة بعدما تم تجهيزها من قبل على حساب الدولة في عهد المحافظين السابقين والنهاردة كل اللى عمله النجيلة ويقولك أنا اتكلفت 500 ألف جنيه ولازم أجمعهم من مقابل الإيجار بالساعة».

وقال على عبدالقادر من شباب المنطقة «الحى وقع في مشكلة كبيرة بسبب اسناد الملاعب بالأمر المباشر وعندما انكشف الأمر وتقدم الكثيرين بالشكوى بدأ إجراءات مزايدة سرية لتستيف أوراق وترسيتها على المستثمر الذي بدء العمل فعلا بالملاعب».

وقال أحمد سلام الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة «سأتواصل مع المحافظ لمعرفة ملابسات الواقعة وهذه الملاعب طول عمرها مفتوحة للمواطنين بالمناطق الشعبية ولا يجب أن يتم تغيير ذلك وسبق للمحافظة الإنفاق عليها وتأهيلها ولسنا بحاجة لمستثمر الآن فلا يتبقى سوى النجيلة فقط».

ومن جانبه قال مرسى هيكل رئيس حى شرق «هذه الملاعب كانت مهملة منذ 5 سنوات والحى لايوجد لديه أموال لتجهيزها وتم اسنادها لأحد المستثمرين للإنفاق عليها وتشغيلها بدلا من اهمالها وسيتم تأجيرها للشباب بمبلغ رمزى».

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن كل مايهمه في الأمر هو الشباب والإستفادة من الملاعب لصالحهم وتم التأكيد على المستثمر على مراعاة الشباب وتأجيرها لهم بأمر رمزى 100 جنيه في الساعة وقال «الملاعب الخاصة بالشبان المسلمين تصل إلى 300 جنيه».