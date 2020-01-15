شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 50 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 39 للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة 100 طلب تقنين.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 50 طلبا جديدا، بالإضافة إلى قبول 11 طلب تظلم جديدا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» 1275 طلب تقنين، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 273 طلبا بواقع 192 مبنى و81 زراعة، وجار البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء محمد توفيق مساعد، مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم، مديرعام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.