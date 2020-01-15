شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مركز التدريب المهني للفتيات في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوي العاملة بشبين الكوم، والذي يعد ضمن المراكز التي تستهدف تدريب الفتيات على الحرف الفنية الممثلة في الخياطة ومشتملاتها، بحضور وكيل وزارة القوى العاملة.

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وتفقد المحافظ أقسام المركز وإستمع إلى شرح مختصر عن طبيعة عمل المركز والدور الذي يقوم به في تدريب الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، وأشار وكيل وزارة القوي العاملة أن المركز يأتي في ضوء الاهتمام بالشباب وتطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجاته بإحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وذكر أن المركز يضم 24 ماكينة ويعمل على تدريب 40 فتاة من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة من أبناء المحافظة لمدة 3 شهور لتأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوي المعيشة، بالإضافة إلى وجود عدد 4 مراكز تدريب أخرى بنطاق المحافظة بمراكز (أشمون، سرس الليان، منوف، بركة السبع) تعمل على تدريب الشباب على الحرف الفنية المختلفة وتنمية قدراتهم ومهارتهم لتهيئة الفرص أمامهم للالتحاق بسوق العمل.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالتجهيزات الفنية للمركز والمنتجات اليدوية، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للخريجين وكذا أهمية التدريب لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وخلق رؤية مستقبلية في ظل توجه الدولة نحو الإنتاج والتصنيع.