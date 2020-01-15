شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يكرم 350 عاملا مثاليًا.. و20 جهاز «تابلت» لمرضى السرطان من أحد الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 350عاملا وعاملةً مثاليا متميزا في أداء عملهم، في احتفالية العيد السنوي للعاملين بأحد الفنادق.

كما كرم الوزير 20 طفلا من مرضى السرطان بمستشفى 57357 بإهدائهم 20 جهاز «تابلت» مقدمه من إدارة المجموعة تحفيزا لهم وتشجيعهم على تحدي المرض في اطار المشاركة المجتمعية للمجموعة.

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وسلم «سعفان» المكرمون دروع وشهادات تقدير مقدمة من إدارة مجموعة الفنادق تكريما لهم لما بذلوه من جهد، بحضور بيتر فرانك مدير عام المجموعة وناصر عصام الدين فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية، وإبراهيم نشأت، مدير فندق، وأكد وزير القوي العاملة أن 2020 هو عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر.

وأشاد الوزير بحرص إدارة الفنادق على الاهتمام بالعاملين بها، وتمكين المرأة بما يتوافق مع رؤية وتوجه الوزارة والدولة نحو تمكين المرأة المصرية.

من جانبه قدّم ناصر فضلي، شكره للوزير على مشاركته العاملين احتفالهم السنوي للمرة الرابعة، مهديا له درع المجموعة تكريما له على الجهد المبذول لرعاية العاملين وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة.