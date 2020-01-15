شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 32 موظفًا بالبحيرة للتحقيق بسبب الغياب و«التزويغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة 32 موظفًا للتحقيق بمركزي المحمودية وإيتاي البارود لعدم الانضباط الإداري.

وكانت حملات لإدارتي الرقابة والمتابعة بمركزي المحمودية وإيتاي البارود، كشفت عن انصراف ٢٣ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة المحمودية من العمل قبل مواعيد العمل الرسمى دون سند قانوني، وغياب عدد ٩ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الضهرية بمركز إيتاى البارود عن العمل دون سند قانونى.

وشدّد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية، وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بصفة دائمة بهدف ضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري ولضمان التزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكداً على عدم قبول أي تقصير فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم.