شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مصرع «شهيد الشهامة» على يد لصين في الدقهلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت كاميرات مراقبة على طريق «طلخا- شربين» في الدقهلية لحظة مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء مطاردته لشابين سرقا حقيبة سيدة وفرا هاربين في «توك توك».

وأوضح مقطع الفيديو سير «التوك توك» بسرعة عالية فيما يحاول «موتوسيكل» اللحاق به، وفجأة سقط قائد «الموتوسيكل» على الأرض، ودهسته سيارة «ربع نقل» قادمة في الاتجاه المقابل.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي طلخا بإصابة مواطن في حادث تصادم «توك توك» وسيارة.

انتقلت سيارة الإسعاف وضباط مباحث طلخا، وبالفحص تبين مصرع محمود إبراهيم محمود إبراهيم العزيري، 30 سنة، مقيم قرية ميت عنتر مركز طلخا.

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وقال شهود عإان أنه أثناء توجه سيدة تدعى «صديقة. ع. م»، معلمة، إلى جهة عملها، قام شخصان يستقلان «توك توك» بخطف حقيبة يدها من أمام شارع العوضي في طلخا، واستغاثت السيدة بالمارة فركب المجني عليه الـ«موتوسيكل» خاصته وترك مقر عمله في كافتيريا وطارد الجناة على طريق «طلخا- شربين».

أضاف شهود العيان أنه أثناء المطاردة، ركل أحد الشابين المجني عليه من داخل «التوك توك» فسقط على الأرض لتدهسه سيارة «ربع نقل» كانت تسير في الجهة المقابلة، ما أدى إلى مصرعه.

وأشار شهود العيان إلى أن الجناة تمكنوا من الفرار بـ«التوك توك» والحقيبة المسروقة، وأطلق الأهالى على المجني عليه لقب «شهيد الشهامة» بعدما فقد حياته استجابة لإستغاثة سيدة.

وقررت النيابة العامة إيداع الجثة مشرحة مستشفي المنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

وشيع الأهالى جثمان الفقيد وسط حالة من الغضب والحزن، مؤكدين أن المجنى عليه تزوج منذ 10 أيام فقط، ومعروف عنه الشهامة ومساعدة الغير.