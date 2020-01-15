شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والفنانين يقدمون العزاء فى نجل مايا مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتقديم واجب العزاء فى نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، المقام الآن بمسجد المشير، كما شهد عزاء نجل الدكتورة مايا مرسى ازدحام كبيرا ما أدى لظهور الطوابير أمام قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة.

وحضر لتقديم واجب العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين، منهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين الباح وزيرة التضامن الإجتماعى، وحرم رئيس الوزراء، ومندوب من رئاسة الجمهورية والسفير السويدى، واحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والفنانين هانى سلامة ويسرا وعدد كبير من الشخصيات العامة.

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وشهدت تشييع جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى، أمس الثلاثاء، مشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، من بينهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبه وزير الطيران، والفنان هانى سلامة، والفنان أمير شاهين، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة غادة والى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما شارك فى تشييع الجثمان، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، وصالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وسعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، ووفد من المجلس القومى للإعاقة، وعدد من أصدقائه فى المدرسة.

وتقدم جميع وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.