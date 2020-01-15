شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إحدى طبيبات حادث المنيا كانت حاملا وأصيبت بانفجار فى الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الأربعة طبيبات اللاتى وصلن لمستشفى معهد ناصر، بعد إصاباتهن فى حادث ميكروباص المنيا، الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، لعدد 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، انتهت اثنتان منهن من إجراء عمليات جراحية، من بينهم الدكتورة راعوس القس أشعيا، والتى كانت حاملا، وأصيبت بانفجار فى الرحم، جراء الحادثة، مما أدى إلى وفاة الجنين، وتم إجراء جراحة لاستئصال الرحم لها.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتورة سماح نبيل تزوجت من شهرين فقط، وتوفيت ضمن حالات الوفاة فى الحادثة، لافتا إلى استمرار وجود طبيبة من المصابات فى غرفة العمليات، مشيرا إلى وجود طبيبة من بينهم حالتها خطيرة، لإصابتها بنزيف فى المخ، وانتهت من إجراء العملية الجراحية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى.

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وأكد الطاهر، أن النقابة مستمرة فى متابعة الحالة الصحية للطبيبات المصابات، مطالبا بمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، لافتا إلى أنه كان من المفروض أن يتم توفير مدربين للأطباء فى محافظاتهم بدلا من انتقال أعداد كبيرة من الأطباء من محافظة لأخرى، أو توفير وسيلة انتقال مناسبة وآمنة لهم، أو إتاحة فرصة لهم للحجز والسفر بالقطارات، قائلا: مافيش حاجه اسمها لازم بكرة تكونوا فى التدريب، ومافيس حجوزات فى القطر، وفى النهاية اضطروا يركبوا وسيلة نقل بهذا السوء.

وقالت نقابة الأطباء، أن الأطباء المصابين بحادث ميكروباص المنيا، كانوا فى طريقهم للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، ونعت نقابة أطباء مصر الطبيبات شهداء المهنة واللاتى وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

كانت وزارة الصحة قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارى متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى يتم شفاوهم.