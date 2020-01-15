شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع السفير الألمانى التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الأربعاء، سيريل جان نون السفير الألمانى بالقاهرة؛ بهدف دعم علاقات التعاون بين الجانبين فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرًا إلى تطلع مصر لتطوير التعاون مع ألمانيا خاصة فى المجالات التكنولوجية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى الطب، والهندسة، والتعليم الفنى.

وخلال اللقاء أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى بدء الدراسة هذا العام فى ثلاث جامعات تكنولوجية هى: "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية"، لافتا إلى أن هذه الجامعات تشمل عدد من التخصصات العلمية منها: تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، موضحا أنه جار العمل فى إنشاء خمس جامعات تكنولوجية أخرى.

وأشاد الوزير بالتجربة الألمانية فى مجال التعليم التكنولوجى التطبيقى، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الجامعات فى ألمانيا هى جامعات تطبيقية.

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وأشار الدكتور عبد الغفار إلى الجامعات الأهلية الجديدة وهى: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة" ، موضحاً أن الدراسة ستبدأ بتلك الجامعات العام الدراسى القادم، مؤكدا أهمية التعاون بين الجامعات الجديدة والجامعات الألمانية من خلال تدريس برامج علمية متميزة كنموذج للتعاون بين الجانبين.

ناقش الجانبان كيفية الاستفادة من خبرات الجانب الألمانى فى تطوير التعليم الفنى فى مصر، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الألمانية، وضرورة التوسع فى دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية فى العديد من المجالات.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون العلمى بين مصر وألمانيا ومنها: التعاون فى برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، وبرنامج الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة حوض البحر المتوسط PRIMA، وبرنامج "هورايزون"، وكذلك التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، والتى من المقرر افتتاحها العام الدراسى القادم، وتضم كليات الهندسة وتخصصاتها (السيارات، الطاقة، الميكانيكا، والإلكترونيات، التشغيل الآلي، والروبوتات) وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر (علوم الكمبيوتر التطبيقية، وعلوم قواعد البيانات، تكنولوجيا الإعلام، هندسة البرمجيات) وكلية إدارة الأعمال (التمويل والعلوم المصرفية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإدارة الدولية، السياحة والفندقة، إدارة المشروعات وأعمال البناء، إدارة الموانىء والمطارات، اللوجستيات، إدارة العقارات، التسويق الرقمى)، وكلية التصميم (تصميم الديكور، تصميم الملابس والحلى)، فضلا عن الجامعة الألمانية بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة والمتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية.

ومن جانبه أكد السفير الألمانى على حرص بلاده على دعم العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التى تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين فى العديد من المجالات.

شهد اللقاء من الجانب المصرى الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، والدكتور هيثم حمزة قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، والدكتور ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، ومن الجانب الألمانى فيليب موباى المستشار العلمى بالسفارة.