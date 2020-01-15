الخليج 365: "برنيس" عملاق على ساحل البحر الأحمر.. شعبها قوى.. وجيشها فداه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية فى البحر الأحمر، وتأثير انخفاض الدولار على السلع الاستراتيجية، واتهام الدكتور فادى الهاشم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد، وإعلان وزير البترول بدء ضخ الغاز الإسرائيلى إلى مصر.

"برنيس".. عملاق على ساحل البحر الأحمر.. شعبها قوى.. وجيشها فداه.. السيسى يرفع العلم على أكبر قاعدة بحرية جوية بالشرق الأوسط.. منشآت عسكرية وأرصفة تجارية ومطار مدنى على 630 مليون متر مربع.. عروض المقاتلات تبهر الضيوف.. تدريب بحرى ضمن مناورة "قادر2020" .. وولى عهد أبوظبى يوثق المشهد المدهش بكاميرا هاتفه

"برنيس".. عملاق على ساحل البحر الأحمر.. شعبها قوى.. وجيشها فداه.. السيسى يرفع العلم على أكبر قاعدة بحرية جوية بالشرق الأوسط.. منشآت عسكرية وأرصفة تجارية ومطار مدنى على 630 مليون متر مربع.. عروض المقاتلات تبهر الضيوف.. تدريب بحرى ضمن مناورة "قادر2020" .. وولى عهد أبوظبى يوثق المشهد المدهش بكاميرا هاتفه صحوة الجنيه أمام الدولار تهز أسعار حديد التسليح.. الطن يتراجع إلى 9800 جنيه لتسليم المصنع.. وتراجع تكلفة البليت والخردة وزيادة الإنتاج والمعروض أبرز الأسباب

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وزير البترول يعلن بدء ضخ الغاز الإسرائيلى إلى مصر

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المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى لـ ”الخليج 365”: رفضنا التوقيع على مبادرة موسكو بسبب مشاركة تركيا.. الأمم المتحدة تستحدث لجنة الـ "40" لهيكلة المجلس الرئاسى وتشكيل حكومة جديدة.. وأنقرة لا تزال ترسل المدرعات والمرتزقة

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