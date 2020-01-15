شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق المرحلة الثانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس مجلس الدولة الصينى ليو هي، وقعا المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين.

ويعد الاتفاق التجارى، لحل بعض المشكلات التي تكمن في قلب الحرب التجارية التي استمرت بين أكبر اقتصادين في العالم على مدار 18 شهرًا، ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الآبيض، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي لحفل توقيع ما يصفونه "اتفاقية المرحلة الأولى".

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ووقع ترامب وليو الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 200 ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور. وتنص الاتفاقية، بحسب إذاعة صوت أمريكا. على دعوة الصين إلى زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، ووقف ممارسة إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، وعدم التلاعب بعملتها من أجل جعل صادراتها أرخص.

وفى المقابل، أزالت الولايات المتحدة بالفعل تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، بموجب الاتفاق التجاري، كما أوقفت خططًا لإضافة تعريفة جديدة على السلع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، بينما خفضت نصف التعريفات الجمركية على حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات الصينية.

وستبقى التعريفات الأمريكية سارية على حوالي 360 مليار دولار من الواردات من الصين. ولا تتناول الاتفاقية دعم الصين للشركات المملوكة للدولة، وهي مسألة من المحتمل مناقشتها في المرحلة التالية من المحادثات التجارية.