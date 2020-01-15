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الدكتورة سماح نبيل عروس الجنة.. 15 صورة قبل وفاتها فى حادث المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” آخر صور للدكتورة سماح نبيل ، والتى نشرها أصدقائها وأصدقاء زوجها الدكتور ريمون يعقوب ، عبر مواقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك" ، والتى أطلقوا عليها لقب "عروس الجنة" ، حيث توفيت الدكتورة سماح نبيل فى حادث ميكروباص أطباء المنيا اليوم الأربعاء.

الدكتورة سماح نبيل فى حفل زفافها بالكنيسة
الدكتورة سماح نبيل فى حفل زفافها بالكنيسة

 

وأطلق أصدقاء الدكتورة سماح نبيل لقب "عروس الجنة" عليها، نظرًا لأنه لم يمر على زواجها سوى شهرين فقط حيث تزوجت من زميلها الدكتور ريمون يعقوب فى 27 أكتوبر الماضى.

الدكتورة سماح نبيل وزوجها
الدكتورة سماح نبيل وزوجها

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حالة من الحزن على مصرع أطباء وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، وكان من بين الأطباء المتوفين الدكتورة سماح نبيل ، التى انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" وهى ترتدى فستان زفافها ، وأطلق أصدقائها هاشتاج #عروس_الجنة وشهيدة المهنية.

الدكتورة سماح نبيل
الدكتورة سماح نبيل

 

وروى عدد من أصدقاء الدكتورة سماح نبيل ، وزوجها الدكتور ريمون يعقوب، أنهما تزوجا منذ شهرين فقط وأن الضحية كانت فى طريقها مع زملائها لتنفيذ التكليف فى محافظة المنيا ، إلا أنه وافتها المنية خلال الحادث.

الدكتورة سماح نبيل وزوجها مع الأصدقاء
الدكتورة سماح نبيل وزوجها مع الأصدقاء
الدكتورة سماح نبيل ضحية حادث المنيا
الدكتورة سماح نبيل ضحية حادث المنيا

 

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الدكتورة سماح نبيل وزوجها 

 

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الدكتورة سماح نبيل وزوجها فى فترة الخطوبة 

 

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الدكتورة سماح نبيل وزوجها فى فترة الخطوبة 

 

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عروس الجنة الدكتورة سماح نبيل وزوجها فى فترة الخطوبة 

 

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عروس الجنة الدكتورة سماح نبيل وزوجها فى فترة الخطوبة 

 

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الدكتورة سماح نبيل 

 

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الدكتورة سماح نبيل 

 

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الدكتورة سماح نبيل وزوجها 

 

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وأعلنت نقابة الأطباء، فى بيان رسمى، أصدرته منذ قليل، أسماء المصابين والوفيات، وهم:

(1) 4 حالات بمعهد ناصر:

- إيمان عاطف شعبان

- نواره نبيل حمدان

- نورا كمال عبد اللطيف

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- راعوس القس أشعيا

 

(2) 7 حالات مستشفى حلوان:

محمد حجاج يوسف.

إيمان على محمد.

جهاد محمد يوسف.

سلمى حسونة.

فاطمة منصور محمد.

سعيد أحمد محمد.

زين صالح محب.

 

(3) مستشفى 15 مايو:

- آية رفعت.

- أمنية رفعت.

- أحمد سيد محمد.

- كمال جرجس سعد.

- أمنه محمد خلف.

- سمية على الكيلانى.

 

الوفيات 4:

- سماح نبيل.

- رانيا محمد.

- أحمد فتحى.

- وائل كمال.

 

 

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