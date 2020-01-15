شكرا لقرائتكم خبر عن رصاصة أمريكية فى قلب الإخوان.. هل اقتربت لحظة المواجهة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات متكررة لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب شهدتها واشنطنمنذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض تزايدت مخاوف التنظيم الدوليوزير خارجية أمريكا قال خلال جلسة حوارية بجامعة ستانفور: "بلادى تدرس إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية"وأضاف قدمت و7 نواب مشروع قانون فى الكونجرس.
- طالب القانون الإدارة الأمريكية السابقة بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب
- إدارة ترامب تنظر فى الأمر وتقيم الخطوة لضمان إتمامها بصورة صحيحة
- يوجد عناصر داخل الإخوان لا شك أنهم إرهابيون ونحاول إدراجهم بشكل صحيح بالقانون
- الأمر يحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانونى لذلك وتواجد بيانات صحيحة
- قبل إدراج فرد أو مجموعة على قائمة الإرهاب نحاول إنهاء هذه العملية ولا أعرف متى سننتهى
- أعرف أن هناك خطرا حقيقياً من الإخوان المسلمين بالعديد من الدول فى الشرق الأوسط
- يجب أن نقوم بدورنا ونأمل مشاركة أصدقائنا الأوروبيين
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