شكرا لقرائتكم خبر عن عروس الجنة الدكتورة سماح نبيل.. تزوجت منذ شهرين وتوفيت فى حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حالة من الحزن على مصرع 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، ومن بين الطبيبات المتوفيات كانت الدكتورة سماح نبيل، التى انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" وهى ترتدى فستان زفافها، وأطلق أصدقائها هاشتاج #عروس_الجنة وشهيدة المهنية.



الدكتورة سماح نبيل

وقال عدد من أصدقاء الدكتورة سماح نبيل، إنها تزوجت قبل شهرين فقط وهى دفعة 2016 توجهت مع صديقاتها لتنفيذ التكليف فى محافظة المنيا، إلا أنه وافتها المنية خلال الحادث.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.

وأعلنت نقابة الأطباء، فى بيان رسمى، أصدرته منذ قليل، أسماء المصابين والوفيات، وهم:

(1) 4 حالات بمعهد ناصر:

- إيمان عاطف شعبان

- نواره نبيل حمدان

- نورا كمال عبد اللطيف

- راعوس القس أشعيا

(2) 7 حالات مستشفى حلوان:

محمد حجاج يوسف.

إيمان على محمد.

جهاد محمد يوسف.

سلمى حسونة.

فاطمة منصور محمد.

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سعيد أحمد محمد.

زين صالح محب.

(3) مستشفى 15 مايو:

- آية رفعت.

- أمنية رفعت.

- أحمد سيد محمد.

- كمال جرجس سعد.

- أمنه محمد خلف.

- سمية على الكيلانى.

• الوفيات 4:

- سماح نبيل.

- رانيا محمد.

- أحمد فتحى.

- وائل كمال.