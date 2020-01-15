شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المصابين والمتوفين فى حادث ميكروباص أطباء المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن حادث ميكروباص المنيا، الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، لعدد 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، أسفر عن اثنين وفيات، واثنين إصابات خطيرة، وعشرة إصابات متعددة.

وأعلنت نقابة الأطباء، فى بيان رسمى، أصدرته منذ قليل، أسماء المصابين والوفيات، وهم:

(1) 4 حالات بمعهد ناصر:

- إيمان عاطف شعبان

- نواره نبيل حمدان

- نورا كمال عبد اللطيف

- راعوس القس أشعيا

(2) 7 حالات مستشفى حلوان:

محمد حجاج يوسف.

إيمان على محمد.

جهاد محمد يوسف.

سلمى حسونة.

فاطمة منصور محمد.

سعيد أحمد محمد.

زين صالح محب.

(3) مستشفى 15 مايو:

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- آية رفعت.

- أمنية رفعت.

- أحمد سيد محمد.

- كمال جرجس سعد.

- أمنه محمد خلف.

- سمية على الكيلانى.

• الوفيات 4:

- سماح نبيل.

- رانيا محمد.

- أحمد فتحى.

- وائل كمال.

كان قد توجه وفد من النقابة العامة للأطباء، إلى مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على الأطباء المصابين بالحادث المروع لعدد 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، وضم وفد النقابة العامة، كل من: الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور نجوى الشافعى وكيل النقابة، والدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة، والدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق، والدكتورة مني مينا عضو المجلس السابق، والدكتور أحمد صفوت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، ومن وزارة الصحة كلا من الدكتور شريف وديع مساعد وزيرة الصحة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

ونعت نقابة أطباء مصر الطبيبات شهداء المهنة واللاتي وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

كانت وزارة الصحة قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى يتم شفاوهم.