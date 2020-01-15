شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب تعليقا على اجراءات عزله: هذا العمل من اختصاص مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تصريحات نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، بخصوص إجراءات العزل، إذ قالت أن جلسات الاستماع فى التحقيق لعزل الرئيس الأمريكى توصلت إلى "أدلة تكفى لعزله"، فى المحاكمة التى سيجريها مجلس الشيوخ.

ورد ترامب فى تغريدة عبر تويتر، قائلا:"ومرة أخرى، خداع أخر من الديمقراطيين، الذين لا يقومون بأى شئ، هذا العمل من المفترض أن يقوم به مجلس النواب، وليس مجلس الشيوخ".



دونالد ترامب

ويصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة.

وصرحت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان، أمس الثلاثاء "الشعب الأمريكى يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة.. سيمضي مجلس النواب الآن فى التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير، ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

و أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكى الديمقراطية نانسى بيلوسى عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع فى التحقيق لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توصلت إلى "أدلة تكفى لعزله"، فى المحاكمة التى سيجريها مجلس الشيوخ.

وتلتقى بيلوسي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، نواب الحزب الديمقراطى بهدف التحضير للتصويت الرسمى الذى يفرضه القانون من أجل إحالة مادتى عزل ترامب على مجلس الشيوخ.

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ويتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا فى مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتى استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأكدت بيلوسى أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين بحق ترامب قد برزت فى الفترة التى تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومى الأمريكى جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

وفى تغريدة، قال ترامب إنه ينبغى إغلاق القضية دون محاكمة، معتبرا أن أى إجراءات فى مجلس الشيوخ ستعطى مصداقية لا مبرر لها لما يعتبره "حملة مطاردة سياسية" يشنها ضده خصومه الديمقراطيون.

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن فى وقت سابق أنه يتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ سريعا وأن تنتهى محاكمته فى أسرع وقت ممكن.