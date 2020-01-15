وزراء وشخصيات عامة في عزاء نجل مايا مرسي بمسجد المشير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

شارك وزراء ومسؤولون وشخصيات عامة، في عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي أقيم بمسجد المشير مساء اليوم الأربعاء.

حرص على حضور العزاء: الدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن، ومحمد سعفان وزير القوى العامة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس.

كما حضر العزاء: السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، ويحيي راشد وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال طارق نور، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق.

وشيعت، ظهر أمس الثلاثاء، جنازة أمين تامر موسي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.