وزيرا الآثار والثقافة يبحثان الترتيبات النهائية لمهرجان دندرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة مهرجان دندرة الفني بمحافظة قنا والذي سيقام خلال الفترة من ٢٧ فبراير و حتى ٣ مارس بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتميزة .

وخلال الاجتماع أعرب العناني، عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل الدعم لوزارة الثقافة لإقامة هذا المهرجان وذلك طبقا لاستراتيجيات العمل الوطني الهادف إلى التكامل بين المؤسسات الرسمية للدولة، مؤكداً علي أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف إلي تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى عدة مشروعات تكاملية مشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن التعاون بين الوزارتين لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضاري لمصر، كما يعمل علي جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضاري مما يساعد علي تنشيط السياحة الثقافية، مثمناً علي دور الثقافة في تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات .

وقالت عبد الدايم، أن مهرجان قنا يأتي في إطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢٠ عاماً للثقافة والوعي، ويعد الأول في قنا إحدى محافظات الصعيد ويجسد إحدى محاور مسارات العمل الثقافي الهادفة إلى بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي من خلال القوى الناعمة، وأشارت إلى قدرة الإبداع على الارتقاء بالوجدان ومجابهة التطرف والتعصب ، مؤكدة أن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشهدها مختلف ربوع مصر تسعى إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن .

كما اتفق الوزيران على البدء في الإعداد لتنظيم أول مهرجان فني بمنطقة تل بسطا بمحافظة الشرقية عقب ختام مهرجان قنا لاستمرار التأكيد على وصول الخدمة الثقافية والمنتج الفني إلى المواطن في جميع محافظات مصر .