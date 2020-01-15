نائب وزير الإسكان: إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قوة المطور العقاري تتوقف على قوة شركات التسويق التي يتعاقد معها لتسويق مشروعاته، لافتا إلى أن التعاقد مع شركات كبيرة للتسويق العقاري يمنح المشروعات المصدقية ويعزز من تحفيز حركة المبيعات بالسواق.

جاء ذلك في كلمته خلال المائدة المستديرة لـ"تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"، والتي عقدت اليوم الأربعاء.

وشدد عباس على ضرورة تنظيم سوق التسويق العقاري عبر آليات تنظيمية تُقيّم أداء الشركات والمسوقين وتحدد العلاقة بين المطور والمسوق.

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وأضاف: "قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ينظم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، ومن المقرر صدور القانون خلال الشهور القليلة المقبلة".

وأكد عباس، أن وزارة الإسكان تفتح الباب لمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم السوق العقارية من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بتنظيم المؤتمرات والندوات.

ولفت إلى أهمية تنظيم السوق والمهنة العقارية، خاصة في ظل اتجاه الدولة لتصدير العقار المصري.

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