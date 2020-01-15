"الزراعة": تعيين مجدي عبدالله رئيساً لقطاع مكتب الوزير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قرر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف المهندس مجدي عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، للقيام بتسيير أعمال رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير بديوان عام الوزيرة.
يأتي ذلك بعدما قرر الوزير إقالة رجب عبسي، الذي تم تم تعينه في عهد الوزير السابق الدكتور عزالدين أبوستيت.
وكان مجدي عبدالله يشغل نفس المنصب في عهد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأسبق، ليعود اليوم إلى نفس منصبه الذي تركه منذ 13 شهرًا.
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