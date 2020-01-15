محافظة الجيزة توقع أول عقد تصالح في مخالفات البناء بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

صرح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأنه تم توقيع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة في القانون، موضحًا أن المخالفة المتصالح عليها تقع في العقار رقم (8 م) بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وقال راشد، في تصريح، اليوم الأربعاء، إنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن المذكور، أثبت جديته وتم السير في إجراءات التصالح، حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة البالغة 370 ألف جنيه للتصالح وتسلم شهادة التصالح، بما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد توقيع العديد من شهادات التصالح، لافتًا إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، مبينًا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء بالتقدم لإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، وخاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدًا أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح ستقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.