السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ للتعزية في وفاة المغفور له صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.

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