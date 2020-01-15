بسبب الشك في اختطاف شقيقتهما.. مقاول وشقيقه يختطفان عاملا بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من تحرير عامل اختطفه شخصين انتقاما منه ظنا منهما أنه وراء اختفاء شقيقتهما بالجيزة .

تلقى قسم ثان الشيخ زايد بلاغا من عامل 23 سنة بمخزن خرسانة كائن بدائرة القسم وأصل إقامته أخميم بسوهاج" بغياب شقيقه عامل "21 سنة بذات المخزن" وعلمه بخروجه لمقابلة إحدى الفتيات وبمحاولة التواصل معه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "ماسنجر" تجاوب معه شخص مجهول وأخبره بأن شقيقه مُحتجز لديه لتسببه في اختفاء شقيقته وطلب منه تحديد مكانها مقابل إطلاق سراحه.

وبتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكي الواقعة مقاول "33 سنة، مقيم العاشر من رمضان بالشرقية "، وشقيقه عاطل "20 سنة مقيم الحسنة بشمال سيناء".

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة تغيب شقيقته ربة منزل 20 سنة، وأنه علم بتواصلها مع المجني عليه فاتفق مع شقيقه على استدراجه واختطافه ظناً منه أنه وراء اختفاء شقيقتهما.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مُخططهما قام المتهم الثاني بشراء هاتف محمول "به خاصية تحويل صوت الرجل إلى صوت سيدة" واتصل بالمجني عليه بادعاء كونه سيدة واتفق معه على تحديد موعداً لمقابلته "تاريخ ارتكاب الواقعة" حيث تمكن وشقيقه من اختطافه باستخدام سيارة ملاكي ملكه واحتجازه بأحد المواقع "تحت الإنشاء" بمدينة العاشر من رمضان بنطاق أمن الشرقية خاص بعمله في مجال المقاولات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مكان احتجاز المجني عليه "بإرشاد المتهم الأول" وضبط المتهم الثاني وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) وتحرير المجني علية وتبين إصابة الأخير بكدمة أسفل العين اليسرى.

وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بما جاء باعترافات شقيقه، بمناقشة المُختطف قرر بسابقة تعرفه على شقيقة المتهمان من خلال تطبيق "واتس آب" ونفى علمه بمكان اختفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.