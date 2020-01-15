الداخلية تلاحق تجار الأسلحة النارية والمخدرات بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية بمديريات الأمن لمكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات الأمنية بعدد من مديرات الأمن عن تحقيق النتائج التالية:

وبدأت الحملات الأمنية بمديرية أمن أسيوط والتي أسفرت عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، 84 قضية تموينية، 1033 مخالفة مرورية، تنفيذ 4137 حكم قضائي متنوع.

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وضُبط بالشرقية 10 قطع سلاح ناري، 10 قضايا اتجار بالمخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1745 مخالفة مرورية، تنفيذ 4531 حكم قضائي متنوع، وأثمرت جهود الحملات بالفيوم عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، عدد 2 قضية اتجار بالمخدرات، 82 قضية تموينية، 1095 مخالفة مرورية، تنفيذ 973 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، قضية اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 15 قضية في مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 34 قضية تموينية، 831 مخالفة مرورية، تنفيذ 1001 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بني سويف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.