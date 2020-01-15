"الداخلية" تكشف تفاصيل وفاة مصطفى قاسم: أضرب عن الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، تفاصيل وفاة مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ إثر إضرابه عن الطعام.

ونشرت الوزارة ردًا باللغة الإنجليزية على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاته من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، ومسؤوليتها عن تدهور حالته الصحية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن "قاسم" خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي مع متهمين آخرين.

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أضاف المتحدث - في بيان رسمي - أنه تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه في القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع في القتل، ومن بينهم مصطفى قاسم.

وأوضح، أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته والسفارة الأمريكية.

وشدد المتحدث على أن "قاسم" أصر على الإضراب عن الطعام رغم توجيه النصح له في أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية؛ لإصابته بمرض السكري، مؤكدًا توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من السفارة الأمريكية.