الأمن العام يداهم ورشة لتحويل "مسدسات الصوت" لأسلحة نارية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالبحيرة، في ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة مُحدثة الصوت النارية والاتجار فيها.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبتفتيش مسكنه والورشة الخاصة به تم ضبط 3 طبنجات صوت مُعدة للتعديل، 3 خزائن طبنجة والعديد من أجزاء الأسلحة النارية، والأدوات والعدد المُستخدمة في عملية تصنيع الأسلحة النارية.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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