باستخدام نفايات طبية.. ضبط مصنع يُنتج البلاستيكات من مخلفات المستشفيات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح أجهزة الأمن في ضبط مصنع بدون ترخيص لجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام مسئولي مصنع "بدون ترخيص"، الكائن بدائرة مركز شرطة أوسيم في محافظة الجيزة، خاص بتاجر بلاستيك مقيم بمحافظة القليوبية، بجمع النفايات الطبية الخطرة، ومخلفات المستشفيات، ومراكز الغسيل الكلوي، وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة، واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة، الأمر الذي يُشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة للمواطنين، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية، وأسفرت ذلك عن ضبط عاملين بالمصنع، وكذا ضبط خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة مكون من:" كسارة كبيرة الحجم يعلوها خزان مياه، ومغسلة بلاستيك يدوية كبيرة الحجم، ومنشار تقطيع كبير الحجم، 3 خزانات "سعة الواحد طن"، ميزان حساس ديجيتال، ماكينة خياطة تغليف، موتور مياه، 3 مواتير ضغط هواء، وكميات من عبوات الغسيل الكلوي والأمبولات البلاستيكية والخراطيم الطبية، 4 طن لخام البلاستيك، وكمية من المخلفات، كمية من الأجول الفارغة".

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وبمواجهتهما اعترفا بما أكدته التحريات، وعدم وجود ثمة تراخيص أو تصاريح لعمل المصنع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط مالك المصنع الهارب.